كيف تجعل عامك الجديد حافلاً بالإيجابية والشغف والإنجاز؟.. هنا روشتة "صحي الرياض الأول"

ولفت إلى ضرورة التخطيط بحكمة وواقعية لروتينه اليومي والأسبوعي والشهري، والابتعاد عن أسباب الإحباط والتشاؤم، والحرص على ممارسة نمط حياة داعم يعتمد على الغذاء الصحي والرياضة والعلاقات الاجتماعية الإيجابية التي تساعد على تحقيق مستقبل مزدهر.