كيف تجعل عامك الجديد حافلاً بالإيجابية والشغف والإنجاز؟.. هنا روشتة "صحي الرياض الأول"

نصح تجمُّع الرياض الصحي الأول، باتباع مجموعة من الإرشادات لبدء عامٍ هجري جديدٍ مليء بالإيجابية والشغف والإنجاز.
وحثَّ "صحي الرياض" على وضْع أهدافٍ مدروسة وقابلة للتحقيق ضمن الجدول الزمني للشخص تتناسب وتتوافق مع وضعه النفسي والبدني والمادي.
ولفت إلى ضرورة التخطيط بحكمة وواقعية لروتينه اليومي والأسبوعي والشهري، والابتعاد عن أسباب الإحباط والتشاؤم، والحرص على ممارسة نمط حياة داعم يعتمد على الغذاء الصحي والرياضة والعلاقات الاجتماعية الإيجابية التي تساعد على تحقيق مستقبل مزدهر.
وفي الأخير نوّه التجمُّع، في إنفوجرافيك نشره اليوم، إلى ضرورة استثمار الوقت بشكلٍ منظمٍ ومدروسٍ، وتقسيم اليوم -حسب احتياج الشخص- بين وقتٍ لممارسة الهوايات، وآخر للعائلة، وثالث للأصدقاء.