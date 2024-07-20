من تقوية المناعة إلى مكافحة رائحة الفم.. خبراء: 10 أسباب تدفعك لشرب الماء بالليمون يوميًّا

يُعدّ البقاء رطبًا أمرًا ضروريًّا للحفاظ على الصحة المثالية، ومع ذلك فإن الكثير من الناس يجدون صعوبةً في شرب كمية كافية من الماء يوميًّا. والخبر السارّ هو أن إضافة القليل من الليمون إلى الماء يمكن أن تجعله أكثر جاذبية ومتعة، ويشجعك على شرب المزيد.