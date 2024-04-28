دراسة طبية: السكر يؤثر على صحة الرجال العقلية "اكتئاب وقلق"

كشفت دراسة طبية حديثة أن استهلاك السكر يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالقلق والاكتئاب بشكل كبير بين الرجال الذين يتناولون أكثر من 67 غرامًا من السكر يوميًّا.
وأظهرت الدراسة التي نشرتها مجلة "سبرنق" الطبية أنه بعد خمس سنوات من تناول السكر يوميًّا بأكثر من 67 غرامًا، ترتفع فرصة تطوير اضطرابات الصحة العقلية الشائعة مثل الاكتئاب والقلق بنسبة 23% لدى الرجال، في حين لم تظهر هذه العلامات على النساء.
وأوضحت الباحثة أنيكا كنوبل، المؤلفة الرئيسية للدراسة، أن النظام الغذائي الغني بالسكر يمكن أن يؤثر سلبًا على الصحة العقلية لدى الرجال، ورغم وجود عوامل أخرى تؤثر على الاضطرابات المزاجية، إلا أن استهلاك السكر الزائد يمكن أن يكون العامل الأبرز.
وقالت: "إن الدراسة لم تجد أي ارتباط بين استهلاك السكر وظهور اضطرابات المزاج لدى النساء، ولكن يتطلب المزيد من البحث لاختبار تأثير السكر على الاكتئاب والقلق، حيث إنه تم خلال الدراسة استخدام بيانات 5 آلاف رجل؛ في حين بلغ عدد بيانات النساء 2000 فقط".
وأضافت الدراسة أن السكريات التي تؤثر على صحة الرجال العقلية موجودة في الحلويات والمشروبات الغازية وبقية أنواع الأكل المحلى.