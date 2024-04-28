دراسة طبية: السكر يؤثر على صحة الرجال العقلية "اكتئاب وقلق"

وقالت: "إن الدراسة لم تجد أي ارتباط بين استهلاك السكر وظهور اضطرابات المزاج لدى النساء، ولكن يتطلب المزيد من البحث لاختبار تأثير السكر على الاكتئاب والقلق، حيث إنه تم خلال الدراسة استخدام بيانات 5 آلاف رجل؛ في حين بلغ عدد بيانات النساء 2000 فقط".