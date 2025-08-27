دراسة تكشف أن مفتاح السعادة للرجال والنساء واحد .. تعرف عليه

تؤكد دراسة علمية حديثة أن مفتاح السعادة لا يختلف بين الرجال والنساء، إذ تلعب الثقة بالنفس والشعور بمعنى الحياة الدور الأكبر في تحقيق الرضا والرفاهية.
ووفق ما نشرته مجلة Acta Psychologica ونقله موقع gazeta.ru، أجرى باحثون نرويجيون دراسة شملت 479 شخصًا من آيسلندا، بمتوسط أعمار 32 عامًا، خلصت إلى أن الفروق بين الجنسين في جوانب السعادة محدودة.
وقال البروفيسور هيرموندور سيغموندسون من الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا إن الرجال غالبًا ما يُظهرون إيمانًا أكبر بقدراتهم وشغفًا بالقضية، لكن في جوانب أخرى مثل المثابرة، والشعور بمعنى الحياة، والقدرة على التأقلم مع التغيرات العاطفية، لم تُسجل فروق جوهرية بين الجنسين.
وأظهرت النتائج أن أقوى الروابط المؤثرة في السعادة تكمن في الإحساس بمعنى الحياة والمشاعر الإيجابية، إلى جانب الكفاءة الذاتية التي تمنح الشخص شعورًا قويًا بعبارة "أنا أستطيع"، ما يساعده على مواجهة التحديات والتغلب على الصعوبات.
وأشار الباحثون إلى أن الآباء والمعلمين والمرشدين قادرون على تعزيز الثقة بالنفس عبر التركيز على نقاط القوة لدى الأفراد، وتكليفهم بتحديات تتناسب مع مهاراتهم، الأمر الذي يخلق حالة من "الانسيابية" أو Flow تمنح شعورًا بالإتقان والرضا.