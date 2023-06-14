السر في حوض البحر المتوسط.. طبيبة روسية: هذه هي التغذية الضرورية لصحة القلب

وتقول: "يحسّن المغنيسيوم عمل القلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي ويساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، ويقي من الإجهاد. وبما أن الجسم لا يمكنه إنتاج المغنيسيوم، فإنه يجب الحصول عليه مع الأطعمة يومياً بكمية لا تقل عن 400 ملليغرام، وفي حالة الإجهاد تزداد الحاجة إلى المغنيسيوم أضعافاً".