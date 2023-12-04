ما رأيك في الأرز الأحمر؟.. 6 أغذية وأكثر لتخفيض مستوى الكوليسترول بالجسم

ويشير "مياسنيكوف"، إلى أن هناك عدداً من الأطعمة التي تخفّض مستوى الكوليسترول "الضار"، وهي:

1 - المكسرات، يمكن لمختلف أنواع المكسرات، وفقاً لآخر الدراسات العلمية، تخفيض مستوى الكوليسترول "الضار"، لذلك يجب أن تدرج في النظام الغذائي.