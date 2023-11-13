كيف تحمي قدميك مع داء السكري؟..6 عادات تدعوك "صحة الرياض" لاتباعها

وأضافت: 6 عادات تحمي قدمك تشمل "التحكم في مستوى السكر بالدم، والفحص الذاتي للقدم عبر البحث عن آثار للجروح والكدمات والاحمرار والتورم ومشاكل الأظافر، وترطيب الأقدام، وتنظيف القدمين يوميًا بالماء والصابون مع التركيز على تجفيف ما بين الأصابع، و تجنب المشي حافي القدمين، وتقليم الأظافر بشكل مستقيم بانتظام.