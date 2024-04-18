احذر من هذه المنتجات.. احتياجك اليومي من السكريات والدهون يبرزه "الخضيري"

أكد أستاذ أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، أهمية الاعتدال في كل شيء؛ حيث لا حرمان ولا مبالغة؛ مشيرًا إلى قوله تعالى: {وكلوا واشربوا ولا تسرفوا}.