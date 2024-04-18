احذر من هذه المنتجات.. احتياجك اليومي من السكريات والدهون يبرزه "الخضيري"

أكد أستاذ أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، أهمية الاعتدال في كل شيء؛ حيث لا حرمان ولا مبالغة؛ مشيرًا إلى قوله تعالى: {وكلوا واشربوا ولا تسرفوا}.
وأوضح "الخضيري"، عبر حسابه على منصة "إكس": "تناولوا كل الأطعمة، ومن كل شيء باعتدال وبدون مبالغة؛ فالجسم يحتاج سكريات بشكل ضروري للعمليات الحيوية والنشاط بما يقارب ١٦ إلى ٢٦ جرامًا في اليوم (حسب الجهد والنشاط والوزن والحالة الصحية.. إلخ)، وما زاد عن ذلك تحول لشحوم".
وأضاف: "يحتاج الجسم إلى ما يقارب ١٤ جرام دهون طبيعية (سمن أو زيت نباتي) وما زاد قد يتراكم ويضر".
وأبان: "مشكلتنا مع الدهون الصناعية في الأغذية الصناعية التجارية من أكل المتاجر والمطاعم، وفي السكريات الخفية في كل الأكلات، وفي المعجنات والحلويات والمشروبات الغازية والدقيق الأبيض المعالج".