بإيقاف مرسل إشارات الألم.. دراسة: طريقة مبتكرة لعلاج الألم دون الإضرار بالجسم

مضادات الالتهاب التقليدية

ووفقاً لتقرير على موقع صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، تعمل مضادات الالتهاب عن طريق منع إنتاج مركبات "البروستاغلاندين" المسؤولة عن الألم والالتهاب معًا. وعلى الرغم من فعالية هذه الطريقة في تخفيف الألم، إلا أن كبح الالتهاب قد يبطئ عملية الشفاء ويؤدي إلى آثار جانبية خطيرة، خاصة مع الاستخدام طويل الأمد، كمشاكل في الجهاز الهضمي والكلى.