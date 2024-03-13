قد تكون مميتة.. الملايين معرّضون لخطر الإصابة بمشكلات الجلد والقلب بسبب هذه العادة

ويقول العلماء، وفق "سكاي نيوز عربية": "تؤدي الحرارة الناتجة عن الاستحمام بالماء الساخن إلى تمدُّد الأوعية الدموية، مما يتطلب من القلب أن يضخ بقوة أكبر للحفاظ على تدفق الدم، ويمكن أن يمثل هذا الضغط الإضافي مشكلة بالنسبة لأولئك الذين يعانون أمراض القلب الموجودة مسبقاً، مما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على القلب والأوعية الدموية".