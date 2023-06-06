لـ"صحة عينيك".. استشاري: ممارسة الرياضة تقيك "اعتلال الشبكية والتنكس البقعي"

وعن نوعية الرياضة المفيدة للعين، بيّن "القحطاني"؛ أن التوصيات هي نفس ما أوصت به منظمة الصحة العالمية وجمعية القلب الأمريكية؛ حيث تمارس الرياضة نصف ساعة على مدى خمسة أيام في الأسبوع سواءً كانت مشياً أو سباحة أو ركوب الدراجة.