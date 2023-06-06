لـ"صحة عينيك".. استشاري: ممارسة الرياضة تقيك "اعتلال الشبكية والتنكس البقعي"

أكّد استشاري طب العيون والليزك الدكتور عبدالملك القحطاني، أن الانتظام في ممارسة الرياضة، مثل المشي والجري وغيرهما يساعد على الحفاظ على صحة العين ووقايتها من الأمراض.
وأوضح ان الدراسات أشارت إلى وجود علاقة بين ممارسة الرياضة المنتظمة والوقاية من بعض أمراض الشبكية، مثل اعتلال الشبكية بسبب السكري والتنكس البقعي.
وقال: "توصلت إحدى الدراسات أن الانتظام في ممارسة الرياضة يقلل الإصابة بالجولكوما أو ارتفاع ضغط العين إلى ما نسبته ٢٥ % مقارنة بمَن لا يمارسون الرياضة.
وعن نوعية الرياضة المفيدة للعين، بيّن "القحطاني"؛ أن التوصيات هي نفس ما أوصت به منظمة الصحة العالمية وجمعية القلب الأمريكية؛ حيث تمارس الرياضة نصف ساعة على مدى خمسة أيام في الأسبوع سواءً كانت مشياً أو سباحة أو ركوب الدراجة.