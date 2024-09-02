منها الخبز الأبيض والسكريات.. خبيرة تغذية: هذه الأطعمة قد تدمر أمعاءك

وتابعت: "الكثير منها مليئة بالسكريات والحبوب المكررة، ويمكن لهذه المكونات أن تعطل نباتات أمعائك؛ مما يؤدي إلى الالتهابات ومشاكل الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر إلى ارتفاع مستويات الأنسولين؛ مما يعزز تخزين الدهون حول الخصر.. عند اختيار ألواح الغرانولا، ابحث عن تلك التي تحتوي على الحد الأدنى من السكريات المضافة، ومحتوى عالٍ من الألياف للحفاظ على أمعائك ومحيط خصرك تحت السيطرة".