"السمنة الخفية".. دراسة عالمية : 21.7 % من اصحاب الوزن الطبيعي يعانون من دهون البطن الخفية وعرضة لأمراضها

كشفت دراسة عالمية شملت 91 دولة أن 21.7 % من البالغين الذين يظهرون بوزن طبيعي بناءً على مؤشر كتلة الجسم (BMI) ، يعانون في الواقع من سمنة البطن الخفية، ويواجهون احتمالات أعلى بكثير للإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري واضطرابات الدهون. ويُحذر الباحثون من أن "الاعتماد فقط على مؤشر كتلة الجسم قد لا يكون كافيًا لتحديد الأفراد المعرضين لخطر كبير".
والدراسة التي نشرت في مجلة شبكة جاما المفتوحة " JAMA Network Open"، استخدمت بيانات ما يقرب من نصف مليون مشارك من 91 دولة تتراوح أعمارهم بين 15 و69 عامًا، وذلك بين عامي 2000 و2020.
ووفقاً لتقرير على موقع "ميديكال إكسبريس"، أفاد الباحثون أن 21.7% من الأشخاص ذوي مؤشر كتلة الجسم الطبيعي لديهم محيط خصر مرتفع (80 سم أو أكثر للنساء؛ 94 سم أو أكثر للرجال). ارتفعت لديهم احتمالات الإصابة بمرض السكري بمقدار 1.81 مرة وارتفاع احتمالات ارتفاع الدهون الثلاثية بمقدار 1.56 مرة.
عالميًا، يعاني 21.7% من الأفراد ذوي مؤشر كتلة الجسم الطبيعي من سمنة البطن. ومع ذلك، تفاوت معدل الانتشار بشكل كبير حسب المنطقة، من 15.3% في غرب المحيط الهادئ إلى 32.6% في شرق البحر الأبيض المتوسط. وسُجِّلت أعلى نسبة انتشار على مستوى الدولة في لبنان بنسبة 58.4%، بينما سُجِّلت أدنى نسبة في موزمبيق بنسبة 6.9%. كما أشارت الدراسة إلى وجود ارتباط بين سمنة البطن وعوامل نمط الحياة، مثل قلة تناول الفاكهة والخضراوات وقلة النشاط البدني.
تُسلط نتائج الضوء على خلل جوهري في الاعتماد فقط على مؤشر كتلة الجسم لتقييم الصحة. يقول مؤلفو الدراسة إلى أن "الاعتماد على مؤشر كتلة الجسم فقط قد لا يكون كافيًا لتحديد الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بسمنة البطن ذات الوزن الطبيعي".