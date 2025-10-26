"السمنة الخفية".. دراسة عالمية : 21.7 % من اصحاب الوزن الطبيعي يعانون من دهون البطن الخفية وعرضة لأمراضها

عالميًا، يعاني 21.7% من الأفراد ذوي مؤشر كتلة الجسم الطبيعي من سمنة البطن. ومع ذلك، تفاوت معدل الانتشار بشكل كبير حسب المنطقة، من 15.3% في غرب المحيط الهادئ إلى 32.6% في شرق البحر الأبيض المتوسط. وسُجِّلت أعلى نسبة انتشار على مستوى الدولة في لبنان بنسبة 58.4%، بينما سُجِّلت أدنى نسبة في موزمبيق بنسبة 6.9%. كما أشارت الدراسة إلى وجود ارتباط بين سمنة البطن وعوامل نمط الحياة، مثل قلة تناول الفاكهة والخضراوات وقلة النشاط البدني.