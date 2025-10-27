الدكتور خالد النمر: الشائعات الصحية تتكرر كل 20 عامًا بصيغ جديدة ومضمون قديم

وأوضح الدكتور النمر أن من أبرز الأمثلة على ذلك الشائعة التي تزعم أن "اللقاحات تسبب العقم"، والتي ظهرت أول مرة عام 1913، ثم تكررت في عام 2003، وأعيد تداولها مجددًا في عام 2021، إضافة إلى شائعات أخرى مثل "الأدوية الكيماوية تضعف المناعة"، التي ظهرت في سبعينيات القرن الماضي وعادت في التسعينات ثم خلال العقد الحالي.