الدكتور خالد النمر: الشائعات الصحية تتكرر كل 20 عامًا بصيغ جديدة ومضمون قديم

استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين خالد النمر
أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر أن أغلب الشائعات الصحية التي تنتشر بين الناس ليست جديدة كما يظن البعض، بل هي شائعات قديمة تعود للظهور بين فترات زمنية تمتد من 10 إلى 20 عامًا، ولكن بصيغ وأسماء مختلفة تحمل المضمون ذاته.

وأوضح الدكتور النمر أن من أبرز الأمثلة على ذلك الشائعة التي تزعم أن "اللقاحات تسبب العقم"، والتي ظهرت أول مرة عام 1913، ثم تكررت في عام 2003، وأعيد تداولها مجددًا في عام 2021، إضافة إلى شائعات أخرى مثل "الأدوية الكيماوية تضعف المناعة"، التي ظهرت في سبعينيات القرن الماضي وعادت في التسعينات ثم خلال العقد الحالي.

