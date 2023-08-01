يكفي 300 ملغم يوميًّا.. "الصحة" تنصح المرضعات بتجنب الكافيين وتقدم بدائل

وعرضت بدائل لمشروبات خالية من الكافيين، وقالت: "شاي الأعشاب (يانسون، بابونج، نعناع)، والمياه المعدنية، والقهوة والشاي خالية من الكافيين، وعصائر طبيعية طازجة (لا يتعدى 1 كوب 150 مل في اليوم).