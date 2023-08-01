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يكفي 300 ملغم يوميًّا.. "الصحة" تنصح المرضعات بتجنب الكافيين وتقدم بدائل

كما شددت على أن "تمكين الرضاعة الطبيــعية يُحــدث فرقًا للوالدين العاملين"
يكفي 300 ملغم يوميًّا.. "الصحة" تنصح المرضعات بتجنب الكافيين وتقدم بدائل

نصحت وزارة الصحة -ممثلة في مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن- الأم المرضعة، بألا تستهلك أكثر من ٣٠٠ ملغرام كافيين في اليوم، وأوصت ببدائل.

وأوضحت "صحة حفر الباطن"، عبر حسابها على "إكس"، أن الكافيين موجود في كل من مشروبات الطاقة (80 - 160) ملغرام، والمشروبات الغازية (40) ملغرام، والشوكولاته (10) ملغرام، والقهوة (100- 140) ملغرام ، والشاي (75) ملغرام.

وعرضت بدائل لمشروبات خالية من الكافيين، وقالت: "شاي الأعشاب (يانسون، بابونج، نعناع)، والمياه المعدنية، والقهوة والشاي خالية من الكافيين، وعصائر طبيعية طازجة (لا يتعدى 1 كوب 150 مل في اليوم).

وشددت الوزارة عبر فرعها بحفر الباطن، على أن "تمكين الرضاعة الطبيعية يُحدث فرقًا للوالدين العاملين".

الكافيين
وزارة الصحة
الأم المرضعة

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