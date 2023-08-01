يكفي 300 ملغم يوميًّا.. "الصحة" تنصح المرضعات بتجنب الكافيين وتقدم بدائل

نصحت وزارة الصحة -ممثلة في مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن- الأم المرضعة، بألا تستهلك أكثر من ٣٠٠ ملغرام كافيين في اليوم، وأوصت ببدائل.
وأوضحت "صحة حفر الباطن"، عبر حسابها على "إكس"، أن الكافيين موجود في كل من مشروبات الطاقة (80 - 160) ملغرام، والمشروبات الغازية (40) ملغرام، والشوكولاته (10) ملغرام، والقهوة (100- 140) ملغرام ، والشاي (75) ملغرام.
وعرضت بدائل لمشروبات خالية من الكافيين، وقالت: "شاي الأعشاب (يانسون، بابونج، نعناع)، والمياه المعدنية، والقهوة والشاي خالية من الكافيين، وعصائر طبيعية طازجة (لا يتعدى 1 كوب 150 مل في اليوم).
وشددت الوزارة عبر فرعها بحفر الباطن، على أن "تمكين الرضاعة الطبيعية يُحدث فرقًا للوالدين العاملين".