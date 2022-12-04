لسد فجوة "المحتمل".. أعراض سرطان الرئة في دراسة استمرت 17 عامًا!

وقد يتم تصنيف بعض المرضى بشكل خاطئ إذا لم يتم تسجيل الأعراض في جزء لا يمكن استرجاعه من السجلات الطبية، ولا يمكن الوصول إلى الأعراض الموصوفة في النص الحر، وهناك دليل على أن هذا قد يؤدي إلى تحيز التقديرات لصالح أعراض ثابتة، مثل نفث الدم، والتي تكون أكثر احتمالًا من تسجيل الأعراض "منخفضة المخاطر؛ ولكن التي ليست خالية منها" باستخدام الرموز.