عامل خطر في المنزل يسبب سرطان الرئة.. لا تتجاهلوه

ومع ذلك يحذّر أحد الخبراء من أن البيانات العالمية تُظهر أن 50% من النساء المصابات بسرطان الرئة لم يدخن أبدًا، وكذلك 15% إلى 20% من الرجال، وبدلًا من ذلك، قد يكون هناك عامل خطر مختبئ في المنزل. والأسوأ من ذلك أن الكثيرين "يجهلونه" تمامًا.