دراسة جديدة: المواظبة على هذه العادة يوميًّا يقلل خطر الإصابة بـ10 سرطانات خطيرة

كشفت دراسة جديدة أجراها علماء من جامعة غوتنبرغ السويدية، أن اللياقة البدنية العالية لدى الشبان الأصحاء مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بـ10 من أصل 18 سرطانًا تم فحصها؛ لافتين إلى أن المواظبة على هذه العادة بصورة يومية كصعود السلالم بانتظام يمكن أن تمنحك اللياقة البدنية.