الشخير ليس مزحة.. تقرير: الصوت المزعج قد يخفي مخاطر صحية

أسباب شائعة

يربط التقرير الشخير بارتخاء عضلات الحلق واللسان أثناء النوم، وانحراف الحاجز الأنفي أو تضخم اللحمية، إضافة إلى السمنة وتراكم الدهون حول الرقبة. كما قد تسهم المهدئات قبل النوم في إضعاف عضلات التنفس، ويزيد التدخين الالتهابات المزمنة في الحلق، بينما يقلّ دعم العضلات للممرات الهوائية مع التقدم في العمر. وفي حالات أقل، قد تلعب الوراثة دورًا عبر ضيق خلقي في الحلق أو صغر الفك السفلي.