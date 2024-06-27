المجلس الصحي يحدد 3 خطوات لعلاج أعراض اضطراب ما بعد الصدمة

استعرض المجلس الصحي السعودي كيفية علاج أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، من خلال ثلاث خطوات.
وقال المجلس: اضطراب ما بعد الصدمة هو اضطراب قلق ناتج عن أحداث مرهقة للغاية أو مخيفة أو مؤلمة.
وأضاف: الخطوة الأولى للعلاج تتمثل في الانتظار اليقظ ومراقبة الأعراض لمعرفة ما إذا كانت تتحسن أو تزداد سوءًا دون علاج.
وأردف: الخطوة الثانية هي استخدام مضادات الاكتئاب بحسب الإرشادات الطبية.
وتابع المجلس: الخطوة الثالثة هي العلاجات النفسية مثل العلاج السلوكي المعرفي الذي يركز على الصدمات أو إزالة حساسية حركة العين وإعادة المعالجة.