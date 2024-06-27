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المجلس الصحي يحدد 3 خطوات لعلاج أعراض اضطراب ما بعد الصدمة

يعدّ اضطراب قلق ناتجًا عن أحداث مرهقة للغاية أو مخيفة أو مؤلمة
المجلس الصحي يحدد 3 خطوات لعلاج أعراض اضطراب ما بعد الصدمة

استعرض المجلس الصحي السعودي كيفية علاج أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، من خلال ثلاث خطوات.

وقال المجلس: اضطراب ما بعد الصدمة هو اضطراب قلق ناتج عن أحداث مرهقة للغاية أو مخيفة أو مؤلمة.

وأضاف: الخطوة الأولى للعلاج تتمثل في الانتظار اليقظ ومراقبة الأعراض لمعرفة ما إذا كانت تتحسن أو تزداد سوءًا دون علاج.

وأردف: الخطوة الثانية هي استخدام مضادات الاكتئاب بحسب الإرشادات الطبية.

وتابع المجلس: الخطوة الثالثة هي العلاجات النفسية مثل العلاج السلوكي المعرفي الذي يركز على الصدمات أو إزالة حساسية حركة العين وإعادة المعالجة.

المجلس الصحي السعودي
علاج أعراض اضطراب ما بعد الصدمة

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