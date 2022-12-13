سؤال يجلب الضحك.. ما مصير حاقني الستيرويد في صالات كمال الأجسام؟!

وعندما سئل المختصون حول إمكانية أن يفوز رياضي ما ببطولة في كمال الأجسام دون أخذ مكملات، ضحكوا وهم يستهزؤون من السؤال، في إشارة إلى أن الأمر متعذر تمامًا.

وأكد الباحث الأمريكي المختص في استخدام ما يعرف بـ"الستيرويدات البنائية" هاريسون بوب، أنه بات من المستحيل أن ينال رياضي ما جائزة من جوائز كمال الأجسام في الولايات المتحدة دون أن يكون قد استعان بالمكملات والحقن.