دراسة: "الالتهاب الصامت" يهدد قلوب النساء رغم غياب الضغط والكوليسترول

وأكد الدكتور بول ريدكر من معهد "بريغهام" التابع لماساتشوستس العام، أن "البيانات تُظهر بوضوح أن النساء اللائي يبدون بصحة جيدة، لكنهن يعانين من الالتهاب، معرضات لخطر كبير مدى الحياة"، مشددًا على أهمية تحديد هؤلاء النساء مبكرًا، في الأربعينيات من أعمارهن، قبل فوات الأوان.