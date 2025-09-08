دراسة: "الالتهاب الصامت" يهدد قلوب النساء رغم غياب الضغط والكوليسترول

كشفت دراسة أمريكية حديثة عن وجود عامل خفي وخطير يهدد صحة النساء، يتمثل في الالتهاب المزمن، حتى في غياب عوامل الخطر التقليدية كارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.
وبحسب ما نشرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، استندت الدراسة إلى متابعة 12,530 امرأة على مدار 30 عامًا، بدأنها وهن بصحة جيدة، وتبين أن ارتفاع مستويات بروتين سي التفاعلي (CRP) – وهو مؤشر رئيسي للالتهاب – ارتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 77%، والسكتات الدماغية بنسبة 39%، والأحداث القلبية الوعائية الكبرى بنسبة 52%.
ويُعد مستوى CRP مرتفعًا عندما يتجاوز 3 ملغم/لتر من الدم، ورغم أن الدراسة لم تُثبت أن الالتهاب هو السبب المباشر، فإنها ترجّح أن الالتهاب المزمن يُسهِم في تراكم اللويحات داخل الشرايين، ما يزيد احتمالات الإصابة بالجلطات.
وأكد الدكتور بول ريدكر من معهد "بريغهام" التابع لماساتشوستس العام، أن "البيانات تُظهر بوضوح أن النساء اللائي يبدون بصحة جيدة، لكنهن يعانين من الالتهاب، معرضات لخطر كبير مدى الحياة"، مشددًا على أهمية تحديد هؤلاء النساء مبكرًا، في الأربعينيات من أعمارهن، قبل فوات الأوان.
وأشارت الدراسة إلى أن بعض الأدوية، مثل الستاتين، قد تُقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات بنسبة تفوق الثلث لدى هذه الفئة.