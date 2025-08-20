"حين تنظر إليهم".. دراسة تكشف أغرب سبب للرغبة الشديدة بتناول الحلويات

أكد العلماء أن هذه النتائج تكشف آليات تحفيز الشهية، خاصة في عصرنا مع انتشار صور الطعام في الإعلام والتواصل الاجتماعي. علق الدكتور يونغ شو، الباحث الرئيسي: "عندما يتم تنشيط مستقبلي D1 و D2، يتلقى الدماغ إشارة تقول: (هذا مُمْتِع، كرره). ومجرد مشاهدة شخص ما وهو يأكل يمكن أن يحفز الإفراط في تناول الطعام، حتى لو لم تكن جائعا أو جسمك بحاجة للطعام".