مشروب شائع بيننا هو "قنبلة سكرية" غير معروفة.. تقرير يكشف كيف يتسلل السكر إلى أجسامنا دون أن نشعر

قالت كيني، إن القاعدة العامة تشير إلى أن 4 غرامات من السكر تعادل ملعقة صغيرة تقريبًا؛ وبالتالي لو كانت علبة زبادي تحتوي على 16 غرامًا من السكر، فذلك يعني أنها تحتوي على 4 ملاعق صغيرة.