لأن جرحًا صغيرًا قد يصبح مشكلة خطيرة.. تقنيات ذكية ونصائح طبية للعناية بقدمي مريض السكري

كما يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا متناميًا في رعاية مرضى السكري، إذ يحلل البيانات للتنبؤ بالمخاطر الصحية، فيما يتيح التطبيب عن بُعد مشاركة هذه المعلومات مع الأطباء بشكل فوري، مما يقلل من احتمالية حدوث المضاعفات ويوفر في التكاليف العلاجية.