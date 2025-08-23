لأن جرحًا صغيرًا قد يصبح مشكلة خطيرة.. تقنيات ذكية ونصائح طبية للعناية بقدمي مريض السكري

تشكل العناية بالقدمين لمرضى السكري ضرورة صحية بالغة الأهمية، إذ قد يؤدي تلف الأعصاب وضعف الدورة الدموية إلى جروح وقرح خطيرة قد تتفاقم لتصل أحيانًا إلى بتر القدم.
ووفقًا لموقع تايمز ناو، وفرت التكنولوجيا الحديثة حلولًا مبتكرة تعزز من سلامة المرضى وتمنحهم حياة أكثر أمانًا واستقلالية. وقال الدكتور رانجيت أونيكريشنان، نائب رئيس مركز الدكتور موهان لتخصصات السكري في الهند: "العناية التقليدية بالقدم كانت تقتصر على الفحوصات الدورية والأحذية الوقائية، أما اليوم فقد أحدثت التكنولوجيا نقلة نوعية في طرق مراقبة صحة القدم وإدارتها".
ومن أبرز هذه التقنيات: الأحذية الذكية المزودة بحساسات لقياس توزيع الضغط والتنبيه عبر الهاتف، ونعال قياس الضغط التي تراقب حالة القدم طوال اليوم وترسل البيانات لحظيًا، إضافة إلى أجهزة مراقبة الحرارة مثل الجوارب والنعال الذكية التي تكشف التغيرات الحرارية الدالة على وجود التهابات قبل تفاقمها.
كما يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا متناميًا في رعاية مرضى السكري، إذ يحلل البيانات للتنبؤ بالمخاطر الصحية، فيما يتيح التطبيب عن بُعد مشاركة هذه المعلومات مع الأطباء بشكل فوري، مما يقلل من احتمالية حدوث المضاعفات ويوفر في التكاليف العلاجية.
ورغم هذا التقدم، يؤكد الأطباء أن أساس الوقاية لا يزال يتمثل في الالتزام بفحص القدمين يوميًا، وارتداء أحذية مخصصة، والسيطرة على مستويات سكر الدم، باعتبارها الركائز الأهم للحفاظ على صحة القدمين.