وكيل "الصحة" يكشف أهمية "لقاح كورونا المطور": أكثر فعالية في مواجهة المتحورات

وقال "عسيري": اللقاح المطور هو لقاح معدل ليكون أكثر فعالية وتغطية لمتحورات كورونا الدارجة التي تسبب الآن تقريبًا كل إصابات كورونا في المجتمع، فكان من الضروري تعديل اللقاح ليكون أكثر فعالية وأكثر قدرة على تغطية هذه المتحورات، وقد أعلنت وزارة الصحة عن توفره والفئات ذات الأولوية في الحصول عليه.