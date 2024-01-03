وكيل "الصحة" يكشف أهمية "لقاح كورونا المطور": أكثر فعالية في مواجهة المتحورات
سلّط وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية د. عبدالله عسيري الضوء على ماهية لقاح كورونا المطور، مستعرضًا الفرق بينه وبين اللقاح السابق.
وقال "عسيري": اللقاح المطور هو لقاح معدل ليكون أكثر فعالية وتغطية لمتحورات كورونا الدارجة التي تسبب الآن تقريبًا كل إصابات كورونا في المجتمع، فكان من الضروري تعديل اللقاح ليكون أكثر فعالية وأكثر قدرة على تغطية هذه المتحورات، وقد أعلنت وزارة الصحة عن توفره والفئات ذات الأولوية في الحصول عليه.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية اليوم: لقاح كورونا يتحور مثلما يتحور فيروس الإنفلونزا، فأصبح من اللازم تعزيز المناعة بشكل دوري ضد هذا الفيروس للحماية.
وأردف: توقفت الشركات المنتجة للقاحات عن اللقاحات السابقة؛ لأنه أصبح غير فعال وكان فعالًا في مواجهة الأشكال السابقة للفيروس، ولكن الفيروس أصبح الآن مختلفًا بشكل كبير، وبالتالي يحتاج إلى لقاح مختلف.