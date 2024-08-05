لمدة قصيرة يومياً.. "8 فوائد ذهبية للمشي" يهديها لك "مستشفى الولادة والأطفال بمكة"

وأوضح المستشفى، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن من فوائد المشي لمدة قصيرة يومياً "تحسين التوازن وتدفق الدم في الجسم، والحفاظ على الوزن وتحسين اللياقة البدنية، والوقاية من الأمراض المزمنة؛ كأمراض القلب".