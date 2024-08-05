حياتنا

لمدة قصيرة يومياً.. "8 فوائد ذهبية للمشي" يهديها لك "مستشفى الولادة والأطفال بمكة"

يمنع الإصابة بهشاشة العظام ويحرق السعرات الحرارية الزائدة ويحد من القلق والاكتئاب
لمدة قصيرة يومياً.. "8 فوائد ذهبية للمشي" يهديها لك "مستشفى الولادة والأطفال بمكة"

كشف مستشفى الولادة والأطفال؛ عضو التجمُّع الصحي في مكة المكرّمة، عن 8 فوائد ذهبية للمشي لمدة قصيرة يومياً.

وأوضح المستشفى، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن من فوائد المشي لمدة قصيرة يومياً "تحسين التوازن وتدفق الدم في الجسم، والحفاظ على الوزن وتحسين اللياقة البدنية، والوقاية من الأمراض المزمنة؛ كأمراض القلب".

ويعمل المشي على "تعزيز صحة العظام ومنع الإصابة بهشاشة العظام، وحرق السعرات الحرارية الزائدة، وخفض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، والحد من القلق أو الاكتئاب وتحسين المزاج، والحفاظ على مرونة المفاصل وقوة العضلات".

رياضة المشي
مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة
تجمع مكة المكرمة الصحي

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org