دراسة تجيب عن السؤال الجدلي: هل خَلَق وباء كورونا أزمةً صحية عقلية؟

ووفق الدراسات التي أُجريت بين عامَيْ 2018 و2019، قبل أن تبلغ الصين لأول مرة منظمة الصحة العالمية عن أول تفشٍّ لفيروس كورونا؛ قارن الباحثون تلك النتائج بالدراسات التي أجريت على نفس المجموعات من الأشخاص في عام 2020 أو بعد ذلك، ووجدوا أن معظم التغيرات في أعراض الصحة العقلية، والتي تضمّنت أعراضَ الاكتئاب والقلق؛ "كانت قريبة من الصفر وليست ذات دلالة إحصائية".