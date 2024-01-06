أسبابه ومضاعفات الإصابة به.. ماذا تعرف عن اضطراب القلق الاجتماعي "الرهاب"؟

أوضح تجمع الرياض الصحي الأول أن اضطراب القلق الاجتماعي، أو ما يعرف بـ"الرهاب الاجتماعي"؛ هو عبارة عن حالة صحية عقلية يعاني المصاب فيها من خوف شديد ومستمرّ من الحكم عليه بشكل سلبي أو مراقبته من قبل الآخرين.
وأضاف التجمع: أن السبب الدقيق للإصابة بالرهاب الاجتماعي غير مفهوم حتى الآن، لكن هناك مجموعة من العوامل التي قد تؤدّي إليه؛ منها "الجينات والتجارب المجهدة أو الصادمة، وشدة الوالدين في التربية".
وأكّدت في إنفوجراف توعوي أن مضاعفات الإصابة باضطراب القلق الاجتماعي تتمثّل في الاكتئاب والعزلة الاجتماعية، ومشاكل في الأداء المدرسي والمهني، وصعوبة في النوم، والأرق، ومشاكل في الجهاز الهضمي والأمعاء، والصداع والألم المزمن، وتعاطي المخدرات لعلاج القلق، وأفكار قد تصل في الحالات الشديدة للانتحار.