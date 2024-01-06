أسبابه ومضاعفات الإصابة به.. ماذا تعرف عن اضطراب القلق الاجتماعي "الرهاب"؟

وأكّدت في إنفوجراف توعوي أن مضاعفات الإصابة باضطراب القلق الاجتماعي تتمثّل في الاكتئاب والعزلة الاجتماعية، ومشاكل في الأداء المدرسي والمهني، وصعوبة في النوم، والأرق، ومشاكل في الجهاز الهضمي والأمعاء، والصداع والألم المزمن، وتعاطي المخدرات لعلاج القلق، وأفكار قد تصل في الحالات الشديدة للانتحار.