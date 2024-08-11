بعدما أحدثت ثورة في عالم الطب.. هل يجب تناول أدوية إنقاص الوزن مدى الحياة؟

وفي هذا السياق، يشدد الأطباء على أن السمنة مرض مزمن، كما هو الحال مع ارتفاع ضغط الدم والأمراض المزمنة الأخرى، إذ يجب معالجته مدى الحياة، وفق "نيويورك تايمز"، التي تشير إلى أنه مع ذلك، فإنه يمكن التحكم في الوزن من خلال نمط الحياة والرغبة في ذلك.