أخصائي رعاية صحية يوضح عدد أكواب الشاي المفيدة للجسم.. ويحذر من هذه النقطة

أوضح أخصائي رعاية صحية أولية، أن تناول كمية معتدلة من الشاي في اليوم مفيد، لأنه يحتوي على مادة التانين المضادة للأكسدة، ولكن عند الإفراط في تناول هذا المشروب فإن هذه المادة تبدأ تعيق امتصاص الحديد من الطعام.