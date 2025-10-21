مختص: الظفر المنغرس مشكلة شائعة قد تتطور إلى التهابات خطيرة عند الإهمال

وبيّن أن العلاج في معظم الحالات لا يتطلب غرفة عمليات أو تخديرًا عامًا، إذ يمكن إجراؤه في العيادة باستخدام تخدير موضعي بسيط على مستوى الإصبع فقط، موضحًا أن الإجراء يتم بإزالة الجزء المسبب للألم دون الحاجة إلى خياطة أو جراحة مفتوحة، مع إمكانية كي جذر الظفر عند تكرار المشكلة لمنع عودتها مستقبلًا.