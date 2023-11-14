متى يجب طلب المساعدة فورًا؟.. أطباء: هذا ما عليك فعله لتجنب مضاعفات نزلات البرد

ووفقًا للبروفيسور كراسنوف، لمساعدة الجسم في مكافحة العدوى يجب البقاء في الفراش، ومن الضروري الابتعاد عن مشاهدة التلفزيون والأجهزة الأخرى لأنها تفاقم الصداع. كما يجب الإكثار من شرب السوائل، وخاصة المحتوية على البوتاسيوم- مغلي المشمش المجفف أو الزبيب، لأنها تساعد على إخراج السموم من الجسم، واتباع تغذية صحية: فمثلاً يساعد مرق الدجاج على استعادة القوة لأنه يحتوي على البروتين، ومغذي للجسم.