علامات خطر قد تفاجئك قبل شهر من النوبة القلبية.. تعرّف عليها

وبحسب "إكسبرس"، تضمنت أهم 12 عرَضًا أبلغت النساء عن تعرضهن لها في الشهر السابق ما يلي: "تعب غير عادي، اضطرابات النوم، ضيق في التنفس، عسر الهضم، قلق، تسارع ضربات القلب، أذرع ضعيفة/ثقيلة، تغييرات في التفكير أو الذاكرة، تغيّر في الرؤية، فقدان الشهية، وخز اليدين/الذراعين. وصعوبة التنفس ليلاً".