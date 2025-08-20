دراسة أمريكية: الأسماك والمكسرات تقلل النعاس وتزيد اليقظة

وبحسب الدراسة المنشورة في دورية eBioMedicine، جمع الباحثون بيانات عن 877 جزيئًا في الدم من نحو 6 آلاف مشارك. وأظهرت النتائج أن سبعة جزيئات مرتبطة بالنعاس المفرط، فيما يختلف تأثير ثلاثة جزيئات أخرى حسب الجنس. كما تبين أن أحماض «أوميغا-3» و«أوميغا-6» تقلل خطر النعاس النهاري، بينما ارتبطت جزيئات مثل «التيرامين» الموجود في الأطعمة المخمرة والفواكه المفرطة النضج بزيادة النعاس، خصوصًا لدى الرجال.