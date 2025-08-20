دراسة أمريكية: الأسماك والمكسرات تقلل النعاس وتزيد اليقظة

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن الأطعمة الغنية بأحماض «أوميغا-3» و«أوميغا-6» الدهنية، مثل الأسماك والمكسرات، قد تسهم في تقليل النعاس النهاري وتعزيز اليقظة.ووفقًا لموقع ماس جنرال بريغهام، أوضح باحثون من مستشفى «بريغهام آند ويمنز» في بوسطن أن هذه الأحماض، المنتشرة في الأنظمة الغذائية المشابهة للنظام المتوسطي، ترتبط بانخفاض خطر الشعور بالنعاس المفرط خلال النهار.
ويُعد النعاس المفرط حالة يشعر فيها الشخص برغبة شديدة في النوم وكسل أثناء ساعات النهار، رغم حصوله على قسط كافٍ من النوم ليلاً. ويعاني منه نحو ثلث الأمريكيين، ما يسبب صعوبة في التركيز وأداء الأنشطة اليومية، ويرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل القلب والسكري والسمنة.
وبحسب الدراسة المنشورة في دورية eBioMedicine، جمع الباحثون بيانات عن 877 جزيئًا في الدم من نحو 6 آلاف مشارك. وأظهرت النتائج أن سبعة جزيئات مرتبطة بالنعاس المفرط، فيما يختلف تأثير ثلاثة جزيئات أخرى حسب الجنس. كما تبين أن أحماض «أوميغا-3» و«أوميغا-6» تقلل خطر النعاس النهاري، بينما ارتبطت جزيئات مثل «التيرامين» الموجود في الأطعمة المخمرة والفواكه المفرطة النضج بزيادة النعاس، خصوصًا لدى الرجال.
وأشار الباحثون أيضًا إلى دور هرمون البروجسترون في تنظيم النوم، مؤكدين أن التوازن الهرموني والغذائي يلعبان دورًا مهمًا في خفض خطر النعاس النهاري.
وأكد فريق الدراسة أن تحديد هذه الجزيئات قد يفتح المجال أمام تطوير أدوية جديدة أو تعديلات غذائية فعّالة، مرجحين إمكانية إجراء تجارب مستقبلية لاختبار مكملات غذائية غنية بـ«أوميغا-3» و«أوميغا-6» للحد من هذه المشكلة الصحية واسعة الانتشار.