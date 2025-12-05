كثيرون يعتقدون هذا.. هل التعرق علاج سحري لنزلات البرد؟ خبراء يكشفون الحقيقة

كشف تقرير طبي حديث عن حقيقة العلاقة بين التعرق والشفاء من نزلات البرد، مؤكداً أن الاعتقاد الشائع بأن التعرق يُسرّع الشفاء ليس دقيقاً علمياً.
وأوضح تقرير على موقع "Very Well Health" الطبي أنه لا توجد طريقة للتخلص من نزلات البرد بين عشية وضحاها، إذ يستغرق الشفاء لدى معظم الناس من سبعة إلى عشرة أيام.
نظريتان حول فوائد التعرق
وبحسب التقرير، توجد نظريتان حول فوائد التعرق: الأولى تفترض أن ارتفاع درجة حرارة الجسم يُشبه الحمى ويساعد في مكافحة العدوى، والثانية تشير إلى أن الحرارة قد تقتل البكتيريا. غير أن التقرير أكد أنه "لم تُثبت أيٌّ من هاتين النظريتين" علمياً.
الرياضة الخفيفة مفيدة بشروط
وأشار التقرير إلى أن التمارين الخفيفة كالمشي قد تُخفّف احتقان الأنف مؤقتاً، لكنه حذّر من المبالغة التي "قد تزيد الأمور سوءاً"، مؤكداً أن "الراحة والترطيب أساسيان للتعافي".
كما نصح التقرير بتجنب الصالات الرياضية والأماكن العامة لمنع انتشار العدوى.