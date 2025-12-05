كثيرون يعتقدون هذا.. هل التعرق علاج سحري لنزلات البرد؟ خبراء يكشفون الحقيقة

نظريتان حول فوائد التعرق

وبحسب التقرير، توجد نظريتان حول فوائد التعرق: الأولى تفترض أن ارتفاع درجة حرارة الجسم يُشبه الحمى ويساعد في مكافحة العدوى، والثانية تشير إلى أن الحرارة قد تقتل البكتيريا. غير أن التقرير أكد أنه "لم تُثبت أيٌّ من هاتين النظريتين" علمياً.