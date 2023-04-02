"الشهري" لـ "سبق": نقطتان تحددان صلاحية أي زيت للقلي أم الطبخ.. وهنا التفاصيل

وقال: عندما ننظر إلى زيت الزيتون فهو على عدة أنواع أفضلها قيمة غذائية هو البكر القطفة الأولى، وهذا مناسب جدًا للتتبيل والطبخ أيضًا ولكنه غير صالح للقلي، أما النوع الأقل منه فهو البكر الممتاز، وهذا مناسب للطبخ أيضًا وللتتبيل، يليه البكر العادي وهو من مكرر وأقل قيمة غذائية لكنه مناسب للقلي العميق والطبخ والتتبيل؛ وغيرها من الأنواع؛ وهذا التدرج يكون بناء على درجة الدخان التي ذكرنا والثبات التأكسدي فهي كلما نزلنا زادت وكان أكثر تحملاً للقلي إلا أنه أقل في القيمة الغذائية والجودة.