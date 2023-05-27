"النمر": كبيرات السن أكثر عُرضة لآلام العضلات بفعل أدوية الكوليسترول

قال استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ إن كبيرات السن أكثر عُرضة لآلام العضلات بسبب أدوية الكوليسترول، مشيراً إلى أن هناك طرقاً طبية عدة للتعامل مع تلك الأعراض.
وأوضح "النمر"؛ عبر حسابه على تويتر"، أن 80% من مرضى القلب في العالم لم يصلوا إلى الهدف المطلوب منهم في مستوى الكوليسترول الضار، مؤكداً أن بعد جلطة القلب وتركيب الدعامة لا بد أن يكون الكوليسترول الضار LDL أقل من 55 ملغ/دسل.
وأضاف: "السمنة مرض مزمن مثل الضغط والسكري ويحتاج إلى علاج طبي ومتابعة مستمرة متعددة المحاور (تغذية، رياضة، أدوية،جراحة... إلخ)".