"النمر": كبيرات السن أكثر عُرضة لآلام العضلات بفعل أدوية الكوليسترول

وأوضح "النمر"؛ عبر حسابه على تويتر"، أن 80% من مرضى القلب في العالم لم يصلوا إلى الهدف المطلوب منهم في مستوى الكوليسترول الضار، مؤكداً أن بعد جلطة القلب وتركيب الدعامة لا بد أن يكون الكوليسترول الضار LDL أقل من 55 ملغ/دسل.