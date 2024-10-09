استشاري يحذر من مخاطر السمنة ويؤكد: استقرار الصحة النفسية وجودة الحياة عند الأطفال تبدأ من "التوازن الصحي"

وفيما يتعلق بالتغذية، أشار الأغا إلى أن زيادة استهلاك الوجبات السريعة والأطعمة غير الصحية في السنوات الأخيرة أسهم في ارتفاع حالات السمنة عند الأطفال، ما يؤدي إلى مضاعفات صحية تشمل مقاومة الأنسولين والسكري من النوع الثاني، الأمر الذي يؤثر سلبًا على الصحة النفسية للأطفال.