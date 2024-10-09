استشاري يحذر من مخاطر السمنة ويؤكد: استقرار الصحة النفسية وجودة الحياة عند الأطفال تبدأ من "التوازن الصحي"

أكد استشاري الغدد الصماء وسكري الأطفال في مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، البروفيسور عبدالمعين عيد الأغا، أن استقرار الصحة النفسية وجودة الحياة عند الأطفال يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بتجنب الأمراض المكتسبة مثل السمنة واضطرابات النوم. جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بيوم الصحة النفسية الذي يصادف العاشر من أكتوبر.
وأوضح الأغا أن مثلث “التوازن الصحي” الذي يشمل النوم الصحي، ممارسة الرياضة، والسلوك الغذائي الصحي، يُعتبر الركيزة الأساسية للحفاظ على صحة الأطفال النفسية والجسدية. وأضاف أن اختلال أي من هذه الجوانب يؤدي إلى مشاكل صحية تؤثر سلبًا على نفسية الطفل.
كما حذر الأغا من تأثير السهر واضطراب النوم على نمو الأطفال، مشيرًا إلى أن النوم المبكر يعزز إفراز هرمونات النمو المهمة مثل هرمون النمو والميلاتونين. وذكر أن ممارسة الرياضة بانتظام لمدة 150 دقيقة أسبوعيًا تساعد في الوقاية من الأمراض المرتبطة بالسمنة مثل السكري.
وفيما يتعلق بالتغذية، أشار الأغا إلى أن زيادة استهلاك الوجبات السريعة والأطعمة غير الصحية في السنوات الأخيرة أسهم في ارتفاع حالات السمنة عند الأطفال، ما يؤدي إلى مضاعفات صحية تشمل مقاومة الأنسولين والسكري من النوع الثاني، الأمر الذي يؤثر سلبًا على الصحة النفسية للأطفال.