استشاري: 7 نصائح مهمة لمرضى السرطان حال الخروج من المنزل بالصيف

وقال: إن النصيحة السابعة والمهمة هي تعزيز النظرة المشرقة للحياة من خلال ممارسة كل الأنشطة المحببة مثل التصفح في الإنترنت، المشي بعد صلاة المغرب، التوجه للبحر، التواصل مع الأصدقاء، وغير ذلك من الهوايات المحببة عند الفرد، فكل هذه الأمور تعزز الجهاز المناعي، ومن هنا فإنه يجب على جميع مرضى السرطان والمتعافين الحرص دائماً على فعل كل ما يلزم للمحافظة على أعلى درجات الصحة، سواءً خلال مرحلة العلاج، أو بعد التعافي من المرض، فقد أثبتت الدراسات أن للنمط الصحيّ في الحياة لدى المصابين بالسرطان أو المتعافين دور كبير في الشعور بالاستقرار النفسي والإرادة القوية والهمة العالية في مواجهة المرض.