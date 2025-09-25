مختص: فيتامين ج وحشيشة القنفذ وسائل طبيعية لمواجهة الفيروسات الموسمية

وأشار القحطاني إلى أن حشيشة القنفذ (Echinacea) تُستخدم على نطاق واسع لدعم المناعة ومكافحة الفيروسات، وتتوافر في صورة كبسولات دوائية. كما أكد على أهمية فيتامين "ج" المستخلص من الحمضيات مثل الليمون والبرتقال، إضافة إلى الفلفل الأحمر والبروكلي، في رفع مقاومة الجسم.