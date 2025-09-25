مختص: فيتامين ج وحشيشة القنفذ وسائل طبيعية لمواجهة الفيروسات الموسمية

أوضح أستاذ علم العقاقير أ.د. جابر بن سالم القحطاني أن بعض الأعشاب والمكملات الطبيعية تساهم في تعزيز كفاءة الجهاز المناعي ومجابهة الفيروسات الموسمية ونزلات البرد، خصوصًا فيروس الإنفلونزا.
وأشار القحطاني إلى أن حشيشة القنفذ (Echinacea) تُستخدم على نطاق واسع لدعم المناعة ومكافحة الفيروسات، وتتوافر في صورة كبسولات دوائية. كما أكد على أهمية فيتامين "ج" المستخلص من الحمضيات مثل الليمون والبرتقال، إضافة إلى الفلفل الأحمر والبروكلي، في رفع مقاومة الجسم.
وأضاف أن نبات البيلسان الأسود (Elderberry)، المتوافر كمستحضر مقنن، أظهر فعالية في مواجهة فيروس الإنفلونزا الموسمية، مما يجعله خيارًا مساعدًا ضمن الوسائل الطبيعية للوقاية.