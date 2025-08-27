دراسة: "طاردات البعوض المكانية" تقنية ثورية تنقذ الملايين من حمى الضنك والملاريا

وتشير الإحصاءات إلى أن الملاريا لا تزال تتسبب في وفاة نحو 597 ألف شخص سنوياً، معظمهم من الأطفال دون سن الخامسة في أفريقيا، فيما أعاق التقدم نحو مكافحتها عوامل عدة، منها جائحة كوفيد-19 ونقص التمويل وتزايد مقاومة البعوض للمبيدات. غير أن الطاردات المكانية تُقدّم حلاً متعدد الاستخدامات، فعالاً ضد أنواع مختلفة من البعوض، مثل الأنوفيليس ناقل الملاريا ليلاً، والزاعجة ناقلة حمى الضنك نهاراً.