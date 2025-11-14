طبيبة متخصصة تحذر: نزلات البرد غير المعالجة قد تتطور إلى التهاب خطير في الجيوب الأنفية

حذّرت الطبيبة الروسية الدكتورة آنا نيكيتينا، أخصائية أمراض الأنف والأذن والحنجرة، من خطورة ترك نزلات البرد دون علاج، مشيرةً إلى أن ذلك قد يتطور إلى التهاب الجيوب الأنفية، وهي حالة أكثر خطورة.
وفي تقرير نشرته صحيفة "إزفيستيا"، قالت الدكتورة نيكيتينا: "من الأدق الحديث عن التهاب الأنف بدلًا من التهاب الجيوب الأنفية في معظم الحالات"، مبينةً أن الالتهاب يتطور عندما يضعف تصريف المخاط بسبب تورم الغشاء المخاطي، ما يهيئ بيئة مناسبة لتكاثر البكتيريا.
ويكون الأشخاص الأكثر عرضة للخطر هم الذين لا يفرّغون أنوفهم عند سيلانها، أو المصابون بانحراف الحاجز الأنفي أو التهاب الأنف التحسسي، مضيفةً أن الالتهاب قد يرتبط أحيانًا بعدوى سنّية.
وتشمل الأعراض احتقانًا أنفيًا طويل الأمد، وألمًا في الجبهة والخدين، وإفرازات مخاطية سميكة قد تكون مصحوبة برائحة كريهة.
ونصحت الطبيبة "بضرورة عدم اللجوء إلى العلاج الذاتي عند بدء الالتهاب"، مؤكدةً ضرورة "علاج سيلان الأنف فورًا، واستخدام قطرات مزيلة للاحتقان لمدة لا تزيد على خمسة أيام". كما شددت على أن التشخيص يجب أن يتم بواسطة أخصائي باستخدام التصوير المقطعي أو التنظير الداخلي.