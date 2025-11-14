طبيبة متخصصة تحذر: نزلات البرد غير المعالجة قد تتطور إلى التهاب خطير في الجيوب الأنفية

حذّرت الطبيبة الروسية الدكتورة آنا نيكيتينا، أخصائية أمراض الأنف والأذن والحنجرة، من خطورة ترك نزلات البرد دون علاج، مشيرةً إلى أن ذلك قد يتطور إلى التهاب الجيوب الأنفية، وهي حالة أكثر خطورة.