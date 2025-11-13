استشاري غدد: الوقاية من السكري تبدأ بالوعي ونمط الحياة الصحي

وأضافت د. ريم أن الوقاية لا تعتمد على العلاج فقط، بل على تبنّي نمط حياة صحي يشمل تناول الغذاء المتوازن الغني بالخضروات والفواكه، ممارسة الرياضة بانتظام، والنوم الكافي، والابتعاد عن التدخين والعادات غير الصحية، ونوّهت على أن الالتزام بنصائح الطبيب والمتابعة الدورية يسهمان في تجنّب المضاعفات الخطيرة للسكري مثل أمراض القلب والكلى والعين، داعية الجميع إلى جعل الوقاية أسلوب حياة لا مناسبة سنوية.