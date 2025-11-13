استشاري غدد: الوقاية من السكري تبدأ بالوعي ونمط الحياة الصحي

أكدت د. ريم المطيري استشاري الغدد الصماء والسكري ومدير مركز السكري بمستشفى الدرعية عضو تجمع الرياض الصحي الثالث، أن مواجهة مرض السكري تبدأ بالوعي، فالمعرفة بعوامل الخطر وكيفية التعامل معها تمثل الخطوة الأولى نحو الوقاية من المرض والسيطرة عليه في مراحله المبكرة.
وأوضحت أن مرض السكري من أكثر الأمراض المزمنة انتشارًا في المملكة والعالم، وأن نصف المصابين تقريبًا لا يدركون إصابتهم به بسبب غياب الأعراض الواضحة في البداية، مشيرةً إلى أهمية الفحص المبكر خصوصًا لمن لديهم تاريخ عائلي أو يعانون من السمنة وقلة النشاط البدني.
وأضافت د. ريم أن الوقاية لا تعتمد على العلاج فقط، بل على تبنّي نمط حياة صحي يشمل تناول الغذاء المتوازن الغني بالخضروات والفواكه، ممارسة الرياضة بانتظام، والنوم الكافي، والابتعاد عن التدخين والعادات غير الصحية، ونوّهت على أن الالتزام بنصائح الطبيب والمتابعة الدورية يسهمان في تجنّب المضاعفات الخطيرة للسكري مثل أمراض القلب والكلى والعين، داعية الجميع إلى جعل الوقاية أسلوب حياة لا مناسبة سنوية.