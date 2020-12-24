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الدفاع المدني يدعو لتوخّي الحيطة لاحتمالية هطول أمطار رعدية على بعض المناطق

أهاب بالجميع الابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بالتعليمات

دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخّي الحيطة والحذر وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية - بمشيئة الله - على أجزاء من مناطق المملكة ابتداءً من الجمعة وحتى الأحد المقبل.

وبيّن تقرير المركز الوطني للأرصاد أنه من غدٍ الجمعة وحتى الأحد ستتأثر مناطق (المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، حائل) بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، فيما ستتأثر يومي السبت والأحد مناطق (القصيم، الرياض، الشرقية) بأمطار متوسطة في مجملها.

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي بالجميع توخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظًا على سلامتهم.

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الدفاع المدني يدعو لتوخّي الحيطة لاحتمالية هطول أمطار رعدية على بعض المناطق
سبق

دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخّي الحيطة والحذر وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية - بمشيئة الله - على أجزاء من مناطق المملكة ابتداءً من الجمعة وحتى الأحد المقبل.

وبيّن تقرير المركز الوطني للأرصاد أنه من غدٍ الجمعة وحتى الأحد ستتأثر مناطق (المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، حائل) بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، فيما ستتأثر يومي السبت والأحد مناطق (القصيم، الرياض، الشرقية) بأمطار متوسطة في مجملها.

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي بالجميع توخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظًا على سلامتهم.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
09:31 PM

الدفاع المدني يدعو لتوخّي الحيطة لاحتمالية هطول أمطار رعدية على بعض المناطق

أهاب بالجميع الابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بالتعليمات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخّي الحيطة والحذر وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية - بمشيئة الله - على أجزاء من مناطق المملكة ابتداءً من الجمعة وحتى الأحد المقبل.

وبيّن تقرير المركز الوطني للأرصاد أنه من غدٍ الجمعة وحتى الأحد ستتأثر مناطق (المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، حائل) بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، فيما ستتأثر يومي السبت والأحد مناطق (القصيم، الرياض، الشرقية) بأمطار متوسطة في مجملها.

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي بالجميع توخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظًا على سلامتهم.

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