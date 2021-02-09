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"تركي بن محمد" يؤكد على أهمية التعليم الجامعي الأهلي وبالأخص الوقفي كبديل للحكومي

ترأس اجتماع مجلس أمناء مؤسسة "تعليم الخيرية" وأكد على دعم القيادة

ترأس الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء مؤسسة تعليم الخيرية الاجتماع الثالث افتراضيًا بحضور كل من خالد بن عبدالله الزامل وطارق بن علي التميمي وعصام بن عبدالقادر المهيدب وعبدالله بن علي المجدوعي وفيصل بن عبدالله فؤاد وأمين عام المؤسسة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري

ولفت الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري أمين عام المؤسسة، إلى أن الأمير تركي بن محمد أكد على أهمية التعليم الجامعي الأهلي وبالأخص الوقفي كونه رديفه للتعليم الحكومي.. واستعرض الدعم الذي يلقاه من القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، مستطردًا بأن هذا الدعم هو الذي أرسى دعائم التعليم الجامعي بالمملكة حتى تعددت الجامعات والكليات الأهلية في معظم مناطق المملكة .

وأضاف الأنصاري، شدد الأمير تركي على أهمية دور مؤسسات التعليم الخيرية والجامعات الوقفية في تقديم التعليم النوعي وتغذية المجتمع بالمخرجات المتميزة والتي ستسهم بإذن الله في تحقيق أهداف رؤية المملكة ۲۰۳۰.

وناقش المجلس موضوعات هامة ذات علاقة بمسيرة جامعة الأمير محمد بن فهد والبرامج التي تحتضنها المؤسسة ومن أبرزها مركز الأمير محمد بن فهد للدراسات الاستشرافية، ومركز الأمير تركي بن محمد بن فهد للإبداع وريادة الأعمال، ومركز الأمير نايف بن عبدالعزيز للسلام والتسامح، وكرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز لتنمية الشباب، وجائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل متميز في اليوم الوطني، وبرنامج المنح الدراسية للطلبة العرب، وبرنامج المنح الدراسية للطلبة المتميزين، وبرنامج المنح الدراسية لذوي الإعاقة البصرية، وصندوق الجامعة للمنح الدراسية، ومشروع معرفة والذي يهدف إلى ترجمة الكتب ونشرها، ودار نشر الجامعة، إضافة إلى برامج تأهيل الشباب والذي تقدمها الجامعة خدمة للمجتمع على مستوى المملكة كبرنامج القدرات العالمية للتعلم مدى الحياة وبرنامج القيادة الشبابية .

ووأوضح الأنصاري أن المجلس ناقش أيضًا الموضوعات ذات الصلة بإنشاء كلية الطب والمستشفى الجامعي التابع لجامعة الأمير محمد بن فهد واستعرض ما تم إنجازه على هذا المستوى، كما اتخذ المجلس قرارات لضمان تنفيذ العمل في هذا المشروع وفق خطة العمل. إضافة إلى مناقشة التقرير المالي للعام ۲۰۱۹م.

وفي نهاية الاجتماع أشاد الأمير تركي بن محمد بالجهود الجبارة التي تبذلها الدولة أيدها الله في سبيل مواجهة تحديات جائحة كورونا، كما أثنى على جهود مؤسسات الدولة ووزارة الصحة بالتعامل مع هذه التحديات.

وتابع الأنصاري، أن هذا الاجتماع يعقد في الوقت الذي تشهد فيه برامج المؤسسة وعلى رأسها جامعة الأمير محمد بن فهد تطورات ومبادرات محلية وعالمية أضفت للجامعة ولهذه البرامج بعدة نوعية محلية وعالمية.

واختتم تصريحه بشكر رئيس مجلس أمناء المؤسسة على اهتمامه ومتابعته لبرامجها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تركي بن محمد" يؤكد على أهمية التعليم الجامعي الأهلي وبالأخص الوقفي كبديل للحكومي
سبق

ترأس الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء مؤسسة تعليم الخيرية الاجتماع الثالث افتراضيًا بحضور كل من خالد بن عبدالله الزامل وطارق بن علي التميمي وعصام بن عبدالقادر المهيدب وعبدالله بن علي المجدوعي وفيصل بن عبدالله فؤاد وأمين عام المؤسسة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري

ولفت الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري أمين عام المؤسسة، إلى أن الأمير تركي بن محمد أكد على أهمية التعليم الجامعي الأهلي وبالأخص الوقفي كونه رديفه للتعليم الحكومي.. واستعرض الدعم الذي يلقاه من القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، مستطردًا بأن هذا الدعم هو الذي أرسى دعائم التعليم الجامعي بالمملكة حتى تعددت الجامعات والكليات الأهلية في معظم مناطق المملكة .

وأضاف الأنصاري، شدد الأمير تركي على أهمية دور مؤسسات التعليم الخيرية والجامعات الوقفية في تقديم التعليم النوعي وتغذية المجتمع بالمخرجات المتميزة والتي ستسهم بإذن الله في تحقيق أهداف رؤية المملكة ۲۰۳۰.

وناقش المجلس موضوعات هامة ذات علاقة بمسيرة جامعة الأمير محمد بن فهد والبرامج التي تحتضنها المؤسسة ومن أبرزها مركز الأمير محمد بن فهد للدراسات الاستشرافية، ومركز الأمير تركي بن محمد بن فهد للإبداع وريادة الأعمال، ومركز الأمير نايف بن عبدالعزيز للسلام والتسامح، وكرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز لتنمية الشباب، وجائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل متميز في اليوم الوطني، وبرنامج المنح الدراسية للطلبة العرب، وبرنامج المنح الدراسية للطلبة المتميزين، وبرنامج المنح الدراسية لذوي الإعاقة البصرية، وصندوق الجامعة للمنح الدراسية، ومشروع معرفة والذي يهدف إلى ترجمة الكتب ونشرها، ودار نشر الجامعة، إضافة إلى برامج تأهيل الشباب والذي تقدمها الجامعة خدمة للمجتمع على مستوى المملكة كبرنامج القدرات العالمية للتعلم مدى الحياة وبرنامج القيادة الشبابية .

ووأوضح الأنصاري أن المجلس ناقش أيضًا الموضوعات ذات الصلة بإنشاء كلية الطب والمستشفى الجامعي التابع لجامعة الأمير محمد بن فهد واستعرض ما تم إنجازه على هذا المستوى، كما اتخذ المجلس قرارات لضمان تنفيذ العمل في هذا المشروع وفق خطة العمل. إضافة إلى مناقشة التقرير المالي للعام ۲۰۱۹م.

وفي نهاية الاجتماع أشاد الأمير تركي بن محمد بالجهود الجبارة التي تبذلها الدولة أيدها الله في سبيل مواجهة تحديات جائحة كورونا، كما أثنى على جهود مؤسسات الدولة ووزارة الصحة بالتعامل مع هذه التحديات.

وتابع الأنصاري، أن هذا الاجتماع يعقد في الوقت الذي تشهد فيه برامج المؤسسة وعلى رأسها جامعة الأمير محمد بن فهد تطورات ومبادرات محلية وعالمية أضفت للجامعة ولهذه البرامج بعدة نوعية محلية وعالمية.

واختتم تصريحه بشكر رئيس مجلس أمناء المؤسسة على اهتمامه ومتابعته لبرامجها.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
04:11 PM

"تركي بن محمد" يؤكد على أهمية التعليم الجامعي الأهلي وبالأخص الوقفي كبديل للحكومي

ترأس اجتماع مجلس أمناء مؤسسة "تعليم الخيرية" وأكد على دعم القيادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ترأس الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء مؤسسة تعليم الخيرية الاجتماع الثالث افتراضيًا بحضور كل من خالد بن عبدالله الزامل وطارق بن علي التميمي وعصام بن عبدالقادر المهيدب وعبدالله بن علي المجدوعي وفيصل بن عبدالله فؤاد وأمين عام المؤسسة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري

ولفت الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري أمين عام المؤسسة، إلى أن الأمير تركي بن محمد أكد على أهمية التعليم الجامعي الأهلي وبالأخص الوقفي كونه رديفه للتعليم الحكومي.. واستعرض الدعم الذي يلقاه من القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، مستطردًا بأن هذا الدعم هو الذي أرسى دعائم التعليم الجامعي بالمملكة حتى تعددت الجامعات والكليات الأهلية في معظم مناطق المملكة .

وأضاف الأنصاري، شدد الأمير تركي على أهمية دور مؤسسات التعليم الخيرية والجامعات الوقفية في تقديم التعليم النوعي وتغذية المجتمع بالمخرجات المتميزة والتي ستسهم بإذن الله في تحقيق أهداف رؤية المملكة ۲۰۳۰.

وناقش المجلس موضوعات هامة ذات علاقة بمسيرة جامعة الأمير محمد بن فهد والبرامج التي تحتضنها المؤسسة ومن أبرزها مركز الأمير محمد بن فهد للدراسات الاستشرافية، ومركز الأمير تركي بن محمد بن فهد للإبداع وريادة الأعمال، ومركز الأمير نايف بن عبدالعزيز للسلام والتسامح، وكرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز لتنمية الشباب، وجائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل متميز في اليوم الوطني، وبرنامج المنح الدراسية للطلبة العرب، وبرنامج المنح الدراسية للطلبة المتميزين، وبرنامج المنح الدراسية لذوي الإعاقة البصرية، وصندوق الجامعة للمنح الدراسية، ومشروع معرفة والذي يهدف إلى ترجمة الكتب ونشرها، ودار نشر الجامعة، إضافة إلى برامج تأهيل الشباب والذي تقدمها الجامعة خدمة للمجتمع على مستوى المملكة كبرنامج القدرات العالمية للتعلم مدى الحياة وبرنامج القيادة الشبابية .

ووأوضح الأنصاري أن المجلس ناقش أيضًا الموضوعات ذات الصلة بإنشاء كلية الطب والمستشفى الجامعي التابع لجامعة الأمير محمد بن فهد واستعرض ما تم إنجازه على هذا المستوى، كما اتخذ المجلس قرارات لضمان تنفيذ العمل في هذا المشروع وفق خطة العمل. إضافة إلى مناقشة التقرير المالي للعام ۲۰۱۹م.

وفي نهاية الاجتماع أشاد الأمير تركي بن محمد بالجهود الجبارة التي تبذلها الدولة أيدها الله في سبيل مواجهة تحديات جائحة كورونا، كما أثنى على جهود مؤسسات الدولة ووزارة الصحة بالتعامل مع هذه التحديات.

وتابع الأنصاري، أن هذا الاجتماع يعقد في الوقت الذي تشهد فيه برامج المؤسسة وعلى رأسها جامعة الأمير محمد بن فهد تطورات ومبادرات محلية وعالمية أضفت للجامعة ولهذه البرامج بعدة نوعية محلية وعالمية.

واختتم تصريحه بشكر رئيس مجلس أمناء المؤسسة على اهتمامه ومتابعته لبرامجها.

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