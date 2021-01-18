أمانة الطائف تنفذ جولات رقابية لمتابعة الإجراءات الاحترازية

استهدفت التأكد من التزام مغاسل الملابس بتطبيق الاشتراطات

نفذت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الطائف برنامجاً رقابياً؛ لمتابعة أنشطة مغاسل الملابس والتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية النظامية، وتشمل آليات العمل الداخلية ونظافة المعدات والأدوات، وتوفر الشهادات الصحية للعاملين، وغسيل ملابس العملاء كلاً على حدة؛ لضمان عدم انتقال الأمراض والعدوى.

وأوضحت الأمانة أن الحملة تشمل كل مغاسل الملابس اليدوية والأوتوماتيكية الواقعة بنطاق "شرق وغرب وشمال وجنوب الطائف بالإضافة إلى السيل الصغير والكبير والهدا والشفا والعرفاء والعطيف"، والتي تعمل بتراخيص نظامية، كما يتم الإغلاق الفوري لأي نشاط يعمل بدون ترخيص؛ وذلك لتعزيز الرقابة على الأنشطة وضمان تقيدها بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمغاسل.

ورصدت الفرق الميدانية تجاوزات تتعلق بتدني مستوى النظافة وسوء غسالات الملابس، كما رصدت استخدام المياه بشكل متكرر، والخلط بين ملابس العملاء.

وأشارت إلى أن الحملة شملت في أولى جولاتها أكثر من 40 موقعاً، وتستمر حتى تشمل كل المحلات، كما تابعت فرق الجولات تطبيق المغاسل للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار العدوى.