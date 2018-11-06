أمير "الشمالية" يناقش نسبة إنجاز المشروعات مع قطاعات حكومية بالمنطقة

أكد أهمية قيام مديري الإدارات الحكومية بالمتابعة المستمرة

رأس الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بقاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم، اجتماع تنفيذ المشروعات, بحضور مديري الإدارات الحكومية في المنطقة.

واستعرض الأمير فيصل خلال الاجتماع المشروعات الجديدة التي تنفذ بالمنطقة والمشروعات التي ما زالت تحت التنفيذ لبعض القطاعات الحكومية بالمنطقة وما وصلت إليه من نسب الإنجاز.

وأكد الأمير فيصل بن خالد, أهمية قيام مديري الإدارات الحكومية بالمتابعة المستمرة للمشروعات التي تحت التنفيذ ومعالجة معوقات سير العمل في تلك المشروعات ومتابعة المقاولين والاجتماع بهم وحل مشاكلهم أولاً بأول.

وفي نهاية الاجتماع اُتخذت عددٌ من التوصيات الداعمة لسير المشروعات بالمنطقة.