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الباحة...بدء نقل المرضى المنومين والعيادات لمستشفى المخواة الجديد

تأكيداً لما نشرته "سبق" وبمتابعة أمير المنطقة

بدأت اليوم عملية نقل جميع العيادات والمرضى المنومين من مستشفى المخواة القديم للمستشفى الجديد بسعة ٢٠٠ سرير.

جاء ذلك بمتابعة أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وإشراف مباشر من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة فهد المجماج.

وأكد المجماج أن حالة المرضى الذين تم نقلهم مستقرة، مشيراً إلى أن عملية النقل ستستمر حتى نهاية الأسبوع القادم، بحيث يكتمل نقل جميع الأقسام باستثناء قسم الكلى الذي يستمر في المبنى الحالي وخاضع لمشروع تجهيز وتطوير.

وأضاف أن افتتاح المستشفى الجديد بالمخواة سيسهم بشكلٍ كبير في تحسين الخدمة الصحية للقطاع التهامي وتخفيف الضغط الكبير في التحويلات على مستشفيات المنطقة.

وكانت "سبق" قد نشرت نقل المرضى أمس بعنوان "غداً.. بدء الانتقال لمستشفى المخواة الجديد بسعة 200 سرير".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الباحة...بدء نقل المرضى المنومين والعيادات لمستشفى المخواة الجديد
سبق

بدأت اليوم عملية نقل جميع العيادات والمرضى المنومين من مستشفى المخواة القديم للمستشفى الجديد بسعة ٢٠٠ سرير.

جاء ذلك بمتابعة أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وإشراف مباشر من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة فهد المجماج.

وأكد المجماج أن حالة المرضى الذين تم نقلهم مستقرة، مشيراً إلى أن عملية النقل ستستمر حتى نهاية الأسبوع القادم، بحيث يكتمل نقل جميع الأقسام باستثناء قسم الكلى الذي يستمر في المبنى الحالي وخاضع لمشروع تجهيز وتطوير.

وأضاف أن افتتاح المستشفى الجديد بالمخواة سيسهم بشكلٍ كبير في تحسين الخدمة الصحية للقطاع التهامي وتخفيف الضغط الكبير في التحويلات على مستشفيات المنطقة.

وكانت "سبق" قد نشرت نقل المرضى أمس بعنوان "غداً.. بدء الانتقال لمستشفى المخواة الجديد بسعة 200 سرير".

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
08:15 PM

الباحة...بدء نقل المرضى المنومين والعيادات لمستشفى المخواة الجديد

تأكيداً لما نشرته "سبق" وبمتابعة أمير المنطقة

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عبدالعزيز الشهري - الرياض
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بدأت اليوم عملية نقل جميع العيادات والمرضى المنومين من مستشفى المخواة القديم للمستشفى الجديد بسعة ٢٠٠ سرير.

جاء ذلك بمتابعة أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وإشراف مباشر من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة فهد المجماج.

وأكد المجماج أن حالة المرضى الذين تم نقلهم مستقرة، مشيراً إلى أن عملية النقل ستستمر حتى نهاية الأسبوع القادم، بحيث يكتمل نقل جميع الأقسام باستثناء قسم الكلى الذي يستمر في المبنى الحالي وخاضع لمشروع تجهيز وتطوير.

وأضاف أن افتتاح المستشفى الجديد بالمخواة سيسهم بشكلٍ كبير في تحسين الخدمة الصحية للقطاع التهامي وتخفيف الضغط الكبير في التحويلات على مستشفيات المنطقة.

وكانت "سبق" قد نشرت نقل المرضى أمس بعنوان "غداً.. بدء الانتقال لمستشفى المخواة الجديد بسعة 200 سرير".

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