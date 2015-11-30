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المجلس العالمي للدعوة والإغاثة يكرّم الندوة العالمية بالقاهرة

تسلم مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في القاهرة درع التكريم والتميز من الأمين العام للمجلس العالمي للدعوة والإغاثة د. عبد الله المصلح.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع مديري مكاتب المنظمات الأعضاء بالمجلس بمقر الأمانة العامة للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة بالقاهرة، حيث استعرض إنجازات الأعضاء بالمجلس وخططهم المستقبلية والمعوقات التي تواجههم.

فيما أشاد "المصلح" بجهود الندوة العالمية الإنسانية وعطائها التنموي المتواصل في كثير من بلدان العالم، وثمّن الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية وشركاؤها من أعضاء المجلس في دعم مسيرة العمل الإنساني والخيري.

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المجلس العالمي للدعوة والإغاثة يكرّم الندوة العالمية بالقاهرة
سبق

تسلم مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في القاهرة درع التكريم والتميز من الأمين العام للمجلس العالمي للدعوة والإغاثة د. عبد الله المصلح.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع مديري مكاتب المنظمات الأعضاء بالمجلس بمقر الأمانة العامة للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة بالقاهرة، حيث استعرض إنجازات الأعضاء بالمجلس وخططهم المستقبلية والمعوقات التي تواجههم.

فيما أشاد "المصلح" بجهود الندوة العالمية الإنسانية وعطائها التنموي المتواصل في كثير من بلدان العالم، وثمّن الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية وشركاؤها من أعضاء المجلس في دعم مسيرة العمل الإنساني والخيري.

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
11:13 PM

المجلس العالمي للدعوة والإغاثة يكرّم الندوة العالمية بالقاهرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تسلم مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في القاهرة درع التكريم والتميز من الأمين العام للمجلس العالمي للدعوة والإغاثة د. عبد الله المصلح.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع مديري مكاتب المنظمات الأعضاء بالمجلس بمقر الأمانة العامة للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة بالقاهرة، حيث استعرض إنجازات الأعضاء بالمجلس وخططهم المستقبلية والمعوقات التي تواجههم.

فيما أشاد "المصلح" بجهود الندوة العالمية الإنسانية وعطائها التنموي المتواصل في كثير من بلدان العالم، وثمّن الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية وشركاؤها من أعضاء المجلس في دعم مسيرة العمل الإنساني والخيري.

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